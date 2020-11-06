Арт-отель «Николаевский Посад» стал лучшим среди четырёхзвёздочных гостиниц.

В столице нашей Родины наградили победителей Национальной гостиничной премии. В двух номинациях со знаком плюс отметили Суздаль.Среди населённых пунктов с численностью до 100 000 человек, древний русский город признан лучшим для ведения гостиничного бизнеса.Арт-отель «Николаевский Посад» стал лучшим среди четырёхзвёздочных гостиниц.Всего было заявлено 30 номинаций. Участие в конкурсе приняли более 56 городов страны, которые подали более 160 заявок.