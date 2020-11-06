Итоги выборов в США еще не подведены. По предварительным данным, представителю демократической партии Джо Байдену не хватает шести голосов выборщиков для победы. Действующий президент Дональд Трамп уверен в фальсификации результатов.

Итоги выборов в США еще не подведены. По предварительным данным, представителю демократической партии Джо Байдену не хватает шести голосов выборщиков для победы. Действующий президент Дональд Трамп уверен в фальсификации результатов.Во время выступления в Белом доме Дональд Трамп отметил, что он стал победителем этих президентских выборов с "исторически рекордными показателями". Чтобы в этом убедиться, необходимо пересчитать "законные голоса", считает действующий американский лидер.Также Трамп обвинил представителей демократической партии в попытке "украсть выборы" посредством опросов, а также осудил СМИ за вмешательство в голосование. Президент убежден, что в результатах необходимо разбираться в Верховном суде США. "Если вы посчитаете <...>, то я легко выигрываю", – сказал он.Что касается Джо Байдена, то он полностью уверен в своей победе. Он считает, что в настоящий момент нужно сохранять спокойствие, ожидая итогов выборов. Демократ заверил: результаты будут объявлены скоро.Уже известно, что Байден набрал рекордное количество голосов. До недавнего времени историческим максимумом считался результат Барака Обамы в 2008 году – 69 498 516 поддержавших его человек.Но Байден не станет победителем, если не наберет достаточного количества голосов выборщиков. На данный момент у него 264, а для победы необходимо 270. У Трампа всего 214 голосов.