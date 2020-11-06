Действующий президент США напомнил, что неоднократно выражал тревогу по поводу голосования по почте.

Президент США Дональд Трамп в своем первом со дня выборов главы государства заявлении сообщил, что одержал победу в президентской гонке, если подсчитать законные голоса, пишет CNN.В ходе выступления в Белом доме 5 ноября он также заявил, что одержал победу во многих ключевых штатах.Кроме того, в ходе своей речи Трамп, будучи кандидатом на президентское кресло от Республиканской партии, обвинил демократов в желании украсть выборы и вновь выступил за прекращение подсчета голосов в штатах, где якобы были зафиксированы нарушения с голосованием по почте.Ранее 5 ноября сообщалось, что Трамп заявил о намерении в судебном порядке оспорить итоги голосования в штатах, где на победу претендует его оппонент Джо Байден.Днем ранее американский лидер заявил о манипуляциях с голосами избирателей в ряде ключевых штатов — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.