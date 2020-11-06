Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.

Материнский капитал планируется повышать каждый год, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина."В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", - сказала она на XI Всероссийском форуме "Вместе - ради детей! Ключевые программы партнерства", сообщилаОна напомнила, что размер материнского капитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка, увеличен до 616 тысяч рублей на второго.