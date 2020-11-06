Злоумышленник не хотел ухаживать за лежачей больной.

Житель Александрова обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть его лежачей больной матери. Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Александрова по факту нанесения смертельных побоев своей матери.По версии следствия, 6 августа 2020 года у обвиняемого со своей лежачей больной матерью произошел очередной конфликт, в ходе которого мужчина нанес беспомощной престарелой женщине удары в область головы. Поводом для агрессивного поведения обвиняемого в отношении своей матери явилось то, что ему за ней приходилось ухаживать, поскольку обслуживать себя самостоятельно она не могла. Еще несколько дней после произошедшего конфликта 75-летняя потерпевшая находилась в сознании. Однако, в связи с тем, что сын в очередной раз не захотел ухаживать за больной матерью и ушел из дома на несколько дней, оставив ее без надлежащего питания и ухода, женщина умерла.Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.