По данным Владимирского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в ближайшие часы в областном центре ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду. Непогода сохранится до конца дня. «Повыша

По данным Владимирского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды в ближайшие часы в областном центре ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.Непогода сохранится до конца дня.«Повышаются риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением плохозакреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением деревьев, дорожно-транспортными происшествиями», - предостерегает горожан пресс-служба мэрии.