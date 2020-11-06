Следующие полтора месяца домашние питомцы проведут на карантине.

В областном центре на улице Белоконской появился эпизоотический очаг бешенства. Территория объявлена неблагополучной, сообщает пресс-служба городской мэрии.«Здесь устанавливается карантин по бешенству животных. До 23 декабря запрещается: проведение выставок собак и животных, выводок и натаскивание собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной территории», - гласит сообщение горадминистрации.Зонами угроз по бешенству животных признаны Октябрьский и Фрунзенский районы.