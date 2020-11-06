В фонде социального страхования прокомментировали ситуацию с инвалидной коляской для мальчика из Гусь-Хрустального.

В фонде социального страхования прокомментировали ситуацию с инвалидной коляской для мальчика из Гусь-Хрустального. Напомним, его мама обратилась в региональное отделение народного фронта с жалобой о том, ребенку с ДЦП полгода не могли выдать специальную коляску.Алла Шиголева, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами:- Было предложено сначала 2 модели коляски. Она от них отказалась. Потом ей предложили подороже коляску, другую модель, третью. И она тоже отказалась. Написала заявление, что она выбрала конкретную модель коляски, которая в среднем где-то стоит 267 тысяч. Мы сказали, что мы соберем коммерческие предложения, сделаем расчет и отправим на согласование в центральный аппарат.Пока неизвестно, когда Степа получит новую специализированную коляску. Сейчас в ФСС ждут ответа от центрального аппарата. Если запрос одобрят - то приобретут выбранную мамой коляску. Откажут - предложат другую коляску, дешевле. В Фонде Социального Страхования подчеркнули - все предложенные ранее кресла-каталки полностью соответствуют требованиям специальных документов.