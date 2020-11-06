За сутки выявлен 131 случай заболевания Covid-19.

По данным на 6 ноября в Костромской области количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 131, а это на одного больше, чем днём ранее. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Среди заболевших за сутки – 58 костромичей, а также 17 жителей Нерехтского и 11 - Буйского районов. Ещё девять заболевших прибавилось в Антроповском районе, семь - в Островском районе и шесть - в Красном-на-Волге. По пять человек инфицированы в Костромском и Шарьинском районах, по три - в Мантурово и Судиславском районе. По два случая COVID-19 диагностировано в Нее и Кадыйском районе. По одному заболевшему выявлено в Сусанино, Солигаличе и Макарьевском районе.Вылечилось и выписалось с больничного 48 жителей.Жертвами коронавируса стали три женщины старше 60 лет.Всего с начала пандемии в Костромской области ковидом заболели 8102 человек. Исцелились - 5395 пациентов.