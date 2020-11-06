В течение ближайших недель необходимое оборудование будет закуплено.

Об этом заявила во время онлайн-брифинга по «коронавирусной» ситуации директор департамента здравоохранения во Владимирской области Елена Утемова. Что касается лабораторного тестирования Covid-19, на сегодняшний день региональная система здравоохранения вышла на показатель 160 тестов на 100 тысяч населения. «Это неплохой показатель, в регионе прослеживается положительная динамика роста числа исследований», – отметила Елена Утемова.Областные власти дополнительно выделили 15 млн рублей Центральной городской больнице города Коврова на организацию ПЦР-лаборатории. В течение ближайших недель необходимое оборудование будет закуплено. Для повышения доступности диагностики оборудование также направят Центру специализированной фтизиопульмонологической помощи.(Фото: Pixabay)