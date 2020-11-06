В экстренные службы Сочи поступил звонок от прохожих. Они рассказали, что заметили тело человека в море в районе Имеретинского пляжа, передает . Оказалось, что люди наткнулись на погибшего ..

В экстренные службы Сочи поступил звонок от прохожих. Они рассказали, что заметили тело человека в море в районе Имеретинского пляжа, передает . Оказалось, что люди наткнулись на погибшего основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Ранее МЧС вело поиски предпринимателя, однако их пришлось приостановить из-за шторма.