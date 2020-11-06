"Ранее о пропаже эксклюзивной модели в полицию сообщил владелец магазина, расположенного в центре Москвы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники Отдела полиции «Китай-город» УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хищении велосипеда премиум-класса.Ранее о пропаже эксклюзивной модели в полицию сообщил владелец магазина, расположенного в центре Москвы. Как выяснилось, продавец ненадолго отлучился и оставил товар без присмотра. За это время злоумышленники успели похитить транспортное средство стоимостью 420 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан на 9-й Парковой улице. Им оказался приезжий из Северо-Кавказского федерального округа, который проживал в столице в арендованной квартире.Велосипед он успел продать, но полицейским удалось установить покупателя. Узнав, что приобрел украденную вещь, гражданин добровольно выдал ее правоохранителям.Следователем ОМВД России по Тверскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется розыск его предполагаемых сообщников. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк