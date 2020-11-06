В память о тех, кто отдал жизнь в борьбе с преступностью и выполнил свой служебный долг, прошла церемония возложения цветов...

На Петровке, 38 прошли памятные мероприятия в канун Дня сотрудника органов внутренних дел.Начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов отдал дань памяти сотрудникам полиции, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Также в мероприятии участвовал заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец и Председатель совета ветеранов столичной полиции Василий Купцов.В память о тех, кто отдал жизнь в борьбе с преступностью и выполнил свой служебный долг, прошла церемония возложения цветов. В сопровождении оркестра столичной полиции руководители возложили цветы к бюсту Ф.Э. Дзержинского и памятнику московским сыщикам на территории храма Иконы Божией Матери за Петровскими Воротами.Церемония возложения прошла и у Мемориала памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей, где на Доску памяти занесены имена сотрудников полиции, героические поступки которых навечно вписаны в историю московской полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве