Обвиняемый, имитировав безналичную оплату покупки, похитил телефон у продавца.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя соседней области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе предварительного следствия установлено, что в апреле текущего года обвиняемый нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже в городе Петушки мобильного телефона с сетевым зарядным устройством и USB-кабелем. При личной встрече фигурант сообщил продавцу, что наличных денег у него нет, но он может выполнить перевод через электронный платежный сервис. Для выполнения перевода потерпевший продиктовал номер своей банковской карты, после чего передал телефон.Следствием установлено, что злоумышленник, имитируя процесс безналичной оплаты на своем мобильном телефоне, создал шаблон перевода 40 000 рублей, после чего показал, якобы, уведомление об успешном проведении операции, которое потерпевший принял за реальное. Однако, деньги за продажу гаджета так и не поступили на счет, после чего потерпевший, поняв, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания, пояснив, что чужой телефон он продал неизвестному мужчине, а деньги потратил на личные нужды.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.