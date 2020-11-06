“Освещают” соцучреждения региона. В Центр содействия семейному воспитанию города Собинки передали бесплатные светильники. (г. Собинка) Акцию в рамках работы “Партийного

“Освещают” соцучреждения региона. В Центр содействия семейному воспитанию города Собинки передали бесплатные светильники. (г. Собинка) Акцию в рамках работы “Партийного Волонтерского центра” проводят региональное отделение партии “Единая Россия” и фонд DaDobro. Люстры и лампы для соцучреждений – долгожданное обновление, говорят люди. Ольга Петрусенко, руководитель Центра содействия семейному воспитанию: У нас ремонт заканчивается, необходимы светильники, люстры.