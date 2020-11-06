В его инфраструктуру планируется включить: спортивный зал размером 80х45 метров под два игровых поля, 50-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек, четыре тренировочных зала 30х15 метров для различных видов спорта.

В департаменте физкультуры и спорта Владимирской области прошло совещание, на котором обсудили техзадание на разработку ПСД для строительства нового спорткомплекса на 3500 мест.2 ноября глава региона Владимир Сипягин договорился с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием МуткоСооружение планируется построить на участке в 12 гектаров на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей̆, рядом с ВлГУ.Директор департамента Алексей Сипач пригласил на встречу представителей общественности. В ходе заседания, собравшиеся обсудили основные характеристики будущего спортивного объекта.«В его инфраструктуру планируется включить: спортивный зал размером 80х45 метров под два игровых поля, 50-метровый плавательный бассейн на 8 дорожек, четыре тренировочных зала 30х15 метров для различных видов спорта», - рассказывает пресс-служба администрации Владимирской области.Предполагается, что в залахможно будет заниматься самбо, боксом, тяжёлой атлетикой и греко-римской борьбой. Остальные помещения займут восстановительный центр, конференц-зал, медицинский кабинет. Присутствующие высказали пожелание обеспечить территорию объекта уличной спортивной инфраструктурой.