Тепла у собственников не было с восемнадцатого сентября.

Владимирские активисты ОНФ наконец добились подачи отопления жильцам дома в Костерёво Владимирской области.Тепла у собственников не было с восемнадцатого сентября. Вопрос был решён только после обращения экспертов ОНФ к главе администрации Петушинского района. Тревогу жители забили сразу после старта отопительного сезона. В результате около двадцати пяти человек с наступлением холодов остались без тепла. И все из-за ошибки в замене системы отопления дома - подрядчик закончил работы летом, но обнаружили проблему только осенью. Теперь главный вопрос - перерасчёт. Полтора месяца десять квартир были без отопления, а квитанции все равно приходили. Теперь за ситуацией будут пристально следить общественники. Администрация тоже пошла навстречу и взяла данный вопрос на контроль.(Фото: onf.ru)