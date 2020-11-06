Владимирские художники отмечают юбилей. 75 лет назад в 1945-м образовалось Владимирское отделение Союза художников России. К этому знаменательному событию приурочена областная выставка.

Владимирские художники отмечают юбилей. 75 лет назад в 1945-м образовалось Владимирское отделение Союза художников России. К этому знаменательному событию приурочена областная выставка.Перед входом в экспозицию фотографии тех, кто стоял у истоков Союза художников области и тех, кто потом составил его славу.Теперь о нихможно узнать на сайте Художники33.рф. Новая цифровая платформапредставляетвсю художественную жизньобласти. Это выставки,виртуальная галерея , видеоархив.Вера Королькова, разработчик сайта:- Она снабжена удобной системой фильтров. Можно любому пользователю создать свою выборку из произведений изобразительного искусства.))Этот альбом выпущен специально к юбилею Союза. В нем энциклопедические данные о каждом авторе и его работа. Сборник составили искусствовед Надежда Севастьянова и художник Юрий Ткачёв.Надежда Севастьянова, искусствовед:- Альбом к 75-летию даже не альбом, а альбом- справочник. Наша задача была сделать такой справочник , который был интересен рядовому жителю области, который интересуется искусством.)) И настоящим подарком жителям области от самиххудожников стала юбилейнаявыставка. Впервые 600 квадратных метров выставочного пространстваотдано под работы владимирских мастеров. 147 авторов ,550 произведений молодых и известных художников. На ценральном месте - работы основателей владимирских школ живописи и графики.Дмитрий Холин , председатель Владимирского отделения Союза художников России:- Мы соединяем вот, наверное, прошлое с настоящим, чтобы идти в будущее и сохранить традиции и также не забывать о новых каких-то современных тенденциях.Сегоднягордостью владимирской землиназывают не только знаменитых Юкина, Бритова, Кокурина, но и Михаила Герасимова, Петра Петяева, других молодых художников. Причем, они известны и в России.- Михаил Герасимов, член Владимирского отделения Союза художников России Каждый успех за ним кроется огромный пласт работы. Вот и все . Каждый раз -это ,наверное, награда за свой труд.А еще всех владимирских художников объединяет стремление выйти за рамки определенных канонов. В этом поиске - еще один секрет долголетия владимирского союза.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.