26 ноября отмечает свой юбилей старейшее профессиональное учебное заведение Владимирской области.

26 ноября отмечает свой юбилей старейшее профессиональное учебное заведение Владимирской области. Авиамеханическому колледжу - 135 лет.Стол первого директора, токарный станок, инструменты... Это уникальные экспонаты, сохранившие историю "Мальцовского ремесленного училища". Его первый директор - Дмитрий Советкин, талантливый инженер и ученый. Он закупал в учебное заведение самое лучшее оборудование того времени. Этот строгальный станок выпущен в 1885 году.Александр Шибаев, директор музея колледжа:- С помощью вот этих шкивов сюда передавались через ремни подачи и станок приводился в движение. Позднее здесь использовались электродвигатели. Для приведения в движение этого уникального станка.По техническому оснащению Земское ремесленное училище считалось одним из передовых в Европе. Здесь готовили первоклассных слесарей, токарей, кузнецов, литейщиков. А система профессионального обучения или по-другому "русская система" Дмитрия Советкина, была лучшей в мире.Александр Шибаев, директор музея колледжа:- Обучение в этом училище было большим счастьем для тех, кто сюда был зачислен. Конкурс для поступление в училище был огромным. Учащихся для обучения отбирал Дмитрий Советкин, посещая различные уезды Владимирской губернии, проводя личные беседы с будущими учащимися.Авиамеханический колледж и сейчас сохраняет традиции легендарного Мальцовского училища. Нынешний директор Николай Виноградов старается поддерживать первозданный вид учебного заведения. Библиотека, читальный зал, лекционные кабинеты находятся именно там, где они были 135 лет назад. Особое внимание уделяется внешнему виду здания.Николай Виноградов, директор авиамеханического колледжа:- За последние три года проведена реконструкция кровли, реконструкция башни. Восстановлена ограждение, которое последнее время отсутствовало. Мы сейчас можем наблюдать старинное наше здание в том виде, в котором оно было при открытии в 1885 году.Исторический колорит постоянно возвращает учащихся в 19 век. Уже нынешние студенты ждут начала занятий на лавочке, на которой когда-то могли сидеть, такие известные личности, как писатель Владимир Солоухин, или Александр Белышев, комиссар крейсера "Аврора".Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир”.