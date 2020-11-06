Владимирское “Торпедо” победило не выходя на поле. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил техническое поражение оппоненту чёрно-белых ФК “Чита”. Причина – неявка на

Владимирское “Торпедо” победило не выходя на поле. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС присудил техническое поражение оппоненту чёрно-белых ФК “Чита”. Причина – неявка на матч без уважительной причины. Напомним, игра “Торпедо” с “Читой” должна была состояться 29 октября, но у читинских футболистов выявили ковид, их отправили на карантин и самоизоляцию. По всей видимости, по меркам КДК пропуск матча