США грозит долгий период судебных тяжб из-за результатов голосования на президентских выборах. Дональд Трамп и Джо Байден не намерены признавать своего поражения. Специалист по Соединенным Штатам Сергей Рогов считает, что Белый дом может возглавить спикер Палат представителей Нэнси Пелоси.

США грозит долгий период судебных тяжб из-за результатов голосования на президентских выборах. Дональд Трамп и Джо Байден не намерены признавать своего поражения. Специалист по Соединенным Штатам Сергей Рогов считает, что Белый дом может возглавить спикер Палат представителей Нэнси Пелоси.Дональд Трамп обвиняет демократов в фальсификациях при подсчете голосов. В штатах, где американский лидер лидировал, ситуация резко изменилась в пользу его оппонента. Юристы Республиканской партии готовят обращения в суд.После выборов в США проигравший президент сохраняет полномочия до 20 января. В этот день проходит инаугурация нового главы государства.Если разбирательство двух кандидатов затянется до 20 января, США останутся без президента и вице-президента, объяснил Сергей Рогов. В таком случае полномочия главы государства согласно Конституции перейдут 80-летней Нэнси Пелоси – спикеру Палаты представителей США.Джо Байден после подсчета большинства голосов сохраняет лидерство. Он заручился поддержкой 264 выборщиков, Дональд Трамп – 214. Для победы нужно 270 голосов выборщиков.Судьба выборов в США решится в так называемых колеблющихся штатах – Аризоне, Неваде, Джорджии, Пенсильвании. Подсчет голосов в этих регионах проходит с фальсификациями, считают юристы Трампа.Газета New York Post сообщает что Байден может 6 ноября объявить о победе на выборах в США. Кандидат от Демпартии намерен выступить с речью в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Секретная служба США направила туда дополнительных агентов.Трамп не собирается сдаваться. Он заявил о преимуществе над Байденом. Глава Белого дома усомнился в честности подсчета бюллетеней. Голосование по почте стало катастрофой, пожаловался президент.