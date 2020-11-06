В связи с возникновением эпизоотического очага бешенства, территория ул. Белоконской объявлена неблагополучной.

Во Владимире территорию улицы Белоконской объявили неблагополучной по бешенству. Об этом сообщили в пресс-службе Владимира.Управление гражданской защиты города Владимира информирует: на основании Указа Губернатора Владимирской области от 29.10.2020 № 299 в связи с возникновением эпизоотического очага бешенства, территория ул. Белоконской объявлена неблагополучной. На неблагополучной территории установлен карантин по бешенству животных. До 23.12.2020 на указанной территории запрещается:- проведение выставок собак и кошек;- выводок и натаски собак, торговля домашними животными;- вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной территории.В соответствии с Указом территория Октябрьского и Фрунзенского районов города объявлена угрожаемой зоной по бешенству животных.