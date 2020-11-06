Подарком Союзу стал сайт в интернете и новый альбом "Владимирские художники".

Владимирскому отделению Союза художников России - 75 лет! Подарком Союзу стал сайт в интернете и новый альбом "Владимирские художники". В нем - работы всех мастеров за это время.Поздравления звучали от директора департамента культуры Алисы Бирюковой, генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой, регионального отделения Народного фронта. Вручены Почетные грамоты и благодарности от администрации области. За особый вклад в искусство ряд мастеров отмечен медалями Союза художников России. Золотой Медалью имени Александра Иванова награжден народный художник России Михаил Изотов, а его ученик Юрий Мокшин получил Золотую медаль имени Василия Сурикова. Эту же награду получили заслуженный художник Юрий Ткачев и керамист Наталья Павлихина.Юрий Мокшин, член Владимирского отделения Союза художников России:- Для всех художников -это, наверное, громаднейший праздник. Это всё-таки 75 лет- это прекрасная и красивая дата, которую и художники, во-первых , и писали картины, готовились! Я же помню на 50 лет, когда я впервый раз выставился и в принципе художники прекрасно знают, что через 5 лет будет определенный дата, готовятся, пишут новые картины.Напомним, к этому мероприятию приурочена. Для неё Центр пропаганды ИЗО предоставил из своего собрания произведения мэтров владимирского искусства: Владимира Юкина, Кима Бритова, Валерия Кокурина, братьев Евгения и Владимира Телегиных, Бориса Французова, Петра Дика, Владимира Леонова и других художников. Но основной частью экспозиции стали работы широкого круга участников, выполненные в последние 5 лет. Украшением выставки являются произведения декоративно-прикладного искусства. Широко представлена лаковая миниатюра Мстёры – промысла, являющегося гордостью Владимирской земли.