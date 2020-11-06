В результате проведённой рекультивации занимаемая площадь свалки уменьшилась с 2,03 га до 1,027 га.

Вопрос рекультивации свалки в Оргтруде стоял давно. Её эксплуатацию до 2006 года осуществляло МУП ЖКХ «Оргтрудовское» Камешковского района. После присоединения территории посёлка к городу Владимиру объект площадью 2,03 га был выведен из эксплуатации и передан в бессрочное пользование МКУ «Благоустройство». В марте 2014 года решением Октябрьского районного суда по исковому заявлению прокурора на администрацию областного центра была возложена обязанность провести работы по восстановлению нарушенных земель путём рекультивации земельного участка, на котором расположена свалка. И начиная с 2014 года решить вопрос с рекультивацией не удавалось.В 2017 году Приказом Минприроды России на основании заявки Департамента природопользования Владимирской области свалка в мкр. Оргтруд г. Владимира была включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, что в дальнейшем позволило подать заявку на её рекультивацию в рамках нацпроекта «Экология».В 2018 и 2019 годах Департаментом природопользования направлялись заявки на включение этого мероприятия в федеральный проект «Чистая страна» с целью получения субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования. В 2019 году мероприятие «Рекультивация свалки ТБО в мкр. Оргтруд г. Владимира» было включено в федеральный проект «Чистая страна».На сегодня все работы по рекультивации выполнены в полном объёме. В результате проведённой рекультивации занимаемая площадь свалки уменьшилась с 2,03 га до 1,027 га.