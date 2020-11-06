Цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысяч 160 рублей.

Во Владимире подвели итоги тендера «Выполнение строительно-монтажных работ на объекте: Строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд». Цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысяч 160 рублей. В результате рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе комиссия признала победителем Государственное унитарное предприятие «ДСУ-3».Контракт должен быть подписан в течение 10 дней. Препятствием его подписанию может быть жалоба в УФАС на результаты тендера. Напомним, что необходимость дублёра перегруженной улицы Добросельской областного центра назрела уже давно. Рпенский проезд призван оптимизировать транспортные потоки во Владимире и избавить восточную часть города от пробок.