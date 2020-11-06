Управление гражданской защиты города Владимира информирует о неблагоприятных погодных явлениях.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайшие 1 - 3 часа, с сохранением в течение дня и вечером 6 ноября, во Владимире и по области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15 - 17 м/с.В связи с усилением ветра повышаются риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением слабоукрепленных рекламных щитов и других конструкций, падением деревьев, дорожно-транспортными происшествиями. Управление гражданской защиты города в целях обеспечения безопасности рекомендует гражданам быть предельно внимательными и осторожными.(Фото:Pixabay)