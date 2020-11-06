В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по предложению главного государственного санитарного врача продлены действующие ограничения.
До 29 ноября 2020 года во Владимирской области
продлён
запрет на нахождение детей до 16 лет без родителей или иных законных представителей на территории, в зданиях и помещениях торговых и
торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории их фуд-кортов.
Также д
о 29 ноября продлена
приостановка деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории
торговых и
торгово-развлекательных центров и комплексов.
Между тем, допускается функционирование в этих развлекательных центрах и игровых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.
(Фото:
Pixabay)