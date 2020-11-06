В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по предложению главного государственного санитарного врача продлены действующие ограничения.До 29 ноября 2020 года во Владимирской областипродлёнзапрет на нахождение детей до 16 лет без родителей или иных законных представителей на территории, в зданиях и помещениях торговых иторгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе на территории их фуд-кортов.Также до 29 ноября продленаприостановка деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территорииторговых иторгово-развлекательных центров и комплексов.Между тем, допускается функционирование в этих развлекательных центрах и игровых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.(Фото:Pixabay)