Всего в регионе зафиксировано 10234 случаев.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 108 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - 19 во Владимире,
- 10 в Муромском районе,
- 10 в Ковровском районе,
- 9 в Петушинском районе,
- 8 в Вязниковском районе,
- 7 в Гусь-Хрустальном районе,
-7 в Александровском районе,
- 7 в Юрьев-Польском районе,
- 6 в Кольчугинском районе,
- 6 в г. Радужный,
- 5 в Камешковском районе,
- 5 в Суздальском районе,
- 4 в Гороховкцком районе,
- 3 в Собинском районе,
- 1 в Меленковском районе,
-1 в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 234 случая заболевания.
- 1862 во Владимире,
- 1487 в Гусь-Хрустальном районе,
- 1170 в о. Муром,
- 843 в Петушинском районе,
- 851 в Ковровском районе,
- 767 в Александровском районе,
- 500 в Вязниковском районе,
- 431 в Собинском районе,
- 433 в Юрьев-Польском районе,
- 337 в Кольчугинском районе,
- 251 в Суздальском районе,
- 250 в Меленковском районе,
- 230 в Селивановском районе,
- 208 в Гороховецком районе,
- 193 в Судогодском районе,
- 159 в Киржачском районе,
- 157 в Камешковском районе,
- 105 в г. Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.