Всего в регионе зафиксировано 10234 случаев.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 108 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией - 19 во Владимире,- 10 в Муромском районе,- 10 в Ковровском районе,- 9 в Петушинском районе,- 8 в Вязниковском районе,- 7 в Гусь-Хрустальном районе,-7 в Александровском районе,- 7 в Юрьев-Польском районе,- 6 в Кольчугинском районе,- 6 в г. Радужный,- 5 в Камешковском районе,- 5 в Суздальском районе,- 4 в Гороховкцком районе,- 3 в Собинском районе,- 1 в Меленковском районе,-1 в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 10 234 случая заболевания.- 1862 во Владимире,- 1487 в Гусь-Хрустальном районе,- 1170 в о. Муром,- 843 в Петушинском районе,- 851 в Ковровском районе,- 767 в Александровском районе,- 500 в Вязниковском районе,- 431 в Собинском районе,- 433 в Юрьев-Польском районе,- 337 в Кольчугинском районе,- 251 в Суздальском районе,- 250 в Меленковском районе,- 230 в Селивановском районе,- 208 в Гороховецком районе,- 193 в Судогодском районе,- 159 в Киржачском районе,- 157 в Камешковском районе,- 105 в г. Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.