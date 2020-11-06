Днем 6 ноября на территории всей Сирии пропало электричество, передает . В Министерстве энергетики Арабской Республики объяснили произошедшее аварией на линии. Что именно произошло, в ..
<a href="https://33live.ru/novosti/06-11-2020-vo-vsej-sirii-propalo-elektrichestvo.html" target="_blank">Во всей Сирии пропало электричество</a> - Днем 6 ноября на территории всей Сирии пропало электричество, передает . В Министерстве энергетики Арабской Республики объяснили произошедшее аварией на линии. Что именно произошло, в ..
[url=https://33live.ru/novosti/06-11-2020-vo-vsej-sirii-propalo-elektrichestvo.html]Во всей Сирии пропало электричество[/url] - Днем 6 ноября на территории всей Сирии пропало электричество, передает . В Министерстве энергетики Арабской Республики объяснили произошедшее аварией на линии. Что именно произошло, в ..