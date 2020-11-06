Днем 6 ноября на территории всей Сирии пропало электричество, передает . В Министерстве энергетики Арабской Республики объяснили произошедшее аварией на линии. Что именно произошло, в ..

Днем 6 ноября на территории всей Сирии пропало электричество, передает . В Министерстве энергетики Арабской Республики объяснили произошедшее аварией на линии. Что именно произошло, в ведомстве не уточнили.