Представители Владимирского регионального отделения "Единой России" с самого начала пандемии присоединились к всероссийской акции - "Спасибо врачам". Помощь оказывается и сейчас. Продолжается закупка необходимых средств защиты и лекарств.

Представители Владимирского регионального отделения "Единой России" с самого начала пандемии присоединились к всероссийской акции - "Спасибо врачам". Помощь оказывается и сейчас. Продолжается закупка необходимых средств защиты и лекарств.На "горячей линии" нет спокойных минут. Звонки от жителей поступают каждую минуту.Вопросов много. Почему не едет врач, где сделать тест на коронавирус, когда будет готов результат. Но главный - как получить бесплатные лекарства.Роман Кавинов, Заместитель Секретаря Владимирского регионального отделения Партии "Единая Россия":- Правительство Российской Федерации выделило денежные средства для того, чтобы таких больных, кто лечится на дому, так и тех, кто на стационарах, обеспечивать лекарственными средствами. Соответствующие постановление подписано и во Владимирской области, поэтому если какие-то проблемы с обеспечением лекарственными препаратами, мы бы хотели, чтобы жители обращались к нам, мы эту задачу будем решать.Организация горячей линии - только часть большой волонтерской работы. Например,члены Президиумарегионального политсовета"Единой России" решили перечислитьзарплатув Фонд волонтерского центра.На эти деньги приобретут средства индивидуальной защиты.Роман Кавинов, Заместитель Секретаря Владимирского регионального отделения Партии "Единая Россия":- По предложению секретаря партии Владимира Киселева, активисты нашей партии, депутаты фракции "Единой России", члены президиума регионального совета, секретари местных отделений направляют свои зарплаты в фонд партии. Владимир Николаевич уже в объеме своего месячного оклада перечислил свои денежные средства в фонд партии.На дняхСИЗыпоступят в ряд инфекционных госпиталей Владимира. Кроме этого, партия готовит продуктовые наборы - чай, кофе, сладости для медработников области.Анатолий Уколов, главный врач Владимирской областной больницы скорой медицинский помощи "Красный крест":- Сотрудники получили в качестве сладкого полезного бонуса наборы продуктовые в виде кофе, пряников, печенья и так далее. Это лишним никогда не бывает, как мы знаем, глюкоза вырабатывается эндорфин, а эндорфин - это гормон радости, поэтому мы хотим поблагодарить Романа Валерьевича Кавинова, и в его лице партию за то, что они в такой момент не забывают про нас, держат руку на пульсе, помогают.))Партия также начала сбор данных о количестве медтранспорта в регионе. И как оказалось, в условиях пандемии быстро добраться до больного и оказать помощь крайне сложно, машин не хватает. В этом случае выручают волонтеры. Стать им может каждый.Павел Кутузов, руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России":- Некоторым врачам требуется, чтобы их довезли до работы, некоторым врачам требуется помощь в доставке лекарств, поэтому если вы готовы осуществить помощь таким образом, мы рады всех принять.Волонтерский центр оказывает поддержку и жителям. В районах области выставлены пикеты, которые бесплатно раздают жителям защитные маски и перчатки. Также открыт прием заявок от нуждающихся в помощи волонтеров. Центр работает с 8 утра до 8 вечера без выходных. Звонки принимаются со всей области.Юлия Шувалова "Вести-Владимир".