Певица Алла Пугачева не может прийти в себя после страшной трагедии. Ушел из жизни ее близкий друг, писатель и сатирик Михаил Жванецкий.

Певица Алла Пугачева не может прийти в себя после страшной трагедии. Ушел из жизни ее близкий друг, писатель и сатирик Михаил Жванецкий.Народный артист России скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его директор журналистам. Причина смерти писателя не раскрывается. По некоторым данным, Михаил Жванецкий сильно болел.Одной из первых на трагическое известие отреагировала певица Алла Пугачева. Она была близко знакома с Жванецким. В своем инстаграм-аккаунте артистка разместила фотографию писателя и назвала его гением."Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала певица. Пост она сопроводила изображением двух рук в молитвенном положении.Свои соболезнования родным писателя выразили многие другие представители шоу-бизнеса. В комментариях к сообщению отметились композиторы Игорь Николаев и Игорь Крутой, актрисы Дарья Повереннова и Олеся Судзиловская.6 Ноя 2020 в 4:29 PSTМатериал дополняется.