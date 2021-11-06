Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 11 пациентов. Об этом 6 ноября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали ..

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 11 пациентов. Об этом 6 ноября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2278 летальных исходов.При этом 52 867 человек с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 49 пациентов.За минувший день владимирские медики выявили ещё 320 случаев ковида.Смертность на 100 тысяч жителей составляет больше 165 человек.В целом по стране за день от ковида скончались 1188 человек.