В августе в полицию обратилась 72-летняя жительница Юрьево-Польского района. Как оказалось, из её...

В августе в полицию обратилась 72-летняя жительница Юрьево-Польского района. Как оказалось, из её хозяйственной постройки, расположенной возле дома, были украдены триммер и бензопила на сумму 10 000 рублей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, похитителем оказался родственник потерпевшей. 27-летний юноша знал, что в пристройке хранится садовая техника, поэтому проник внутрь и похитил вещи. После чего молодой человек продал украденное, а деньги потратил на свои нужды. Противоправный поступок он объяснил сложным материальным положением.