Сегодня врио главы региона Александр Авдеев в ходе рабочей поездки посетил Петушинский район, где...

Сегодня врио главы региона Александр Авдеев в ходе рабочей поездки посетил Петушинский район, где состоялась встреча с руководителями муниципального образования. На повестке дня - обсуждение ситуации вокруг строительства трассы М-12: местные жители не довольны ходом строительства, поскольку техника передвигается по несогласованным маршрутам, разбивает городские и поселковые дороги. Однако строительство новой дороги очень важно не только для региона, но и страны в целом. Об этом Александр Авдеев рассказал на своей странице в соцсетях.По итогам встреч главы региона в Петушках и Покрове удалось договориться о следующем:1. Подрядчики обязуются поддерживать нормальное состояние дорог и оснастить грузовики трекерами для отслеживания движения;2. Местная администрация должна оперативно собрать комиссию по безопасности дорожного движения и определить места, где нужно установить дорожные знаки, запрещающие проезд грузовиков вне согласованных маршрутов;3. На следующей неделе на региональном уровне состоится совещание с участием заказчика строительства, подрядчиков, ГИБДД, областных и районных властей, на котором планируется выработать порядок взаимодействия и устранения нарушений.