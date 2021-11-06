На следующей неделе состоится совещанием с участием заказчика работ, подрядчиков, ГИБДД, областных и районных властей. Пути решения проблем уже намечены.

Александр Авдеев посетил Петушки и Покров, где обсудил с местной администрацией проблемы строительства трассы М-12. Напомним, что глава района Александр Курбатов«Жители справедливо жалуются на неудобства, которые приносят подрядчики. Грузовики ездят по несогласованным маршрутам, разбивают городские и поселковые дороги. Безусловно, нужно обеспечить безопасность людей, а также сохранить существующую инфраструктуру», - написал врио губернатора по итогам визита.Власти договорились с дорожниками о текущем ремонте дорог, об оснащении грузовиков трекерами для отслеживания движения, а комиссия по БДД должна определить места установки запрещающих знаков.«На следующей неделе состоится совещанием с участием заказчика работ, подрядчиков, ГИБДД, областных и районных властей. Вместе выработаем порядок взаимодействия и устранения нарушений», - заверил глава региона.Напомним, что среди основных проблем, которые беспокоят местных жителей: проезд техники по несанкционированным маршрутам; хаотичная парковка на территории населённых пунктов. Не решён вопрос организованных стоянок и доставки рабочих. Не начаты работы приведению дорог в нормативное состояние, не заключено соглашение о восстановлении проезжей части с указанием объёмов, ответственных и сроков исполнения. Присутствуют факты нарушения скоростного режима.При этом одна из компаний пообещала 5 ноября приступить к восстановлению дорожного полотна.