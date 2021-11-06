Виталий Портников считает, что расследования деятельности Владимира Зеленского продолжатся.

Виталий Портников считает, что расследования деятельностиВладимира Зеленского продолжатся.Журналист считает, что международное расследование, котороевыявила офшорные счета президента Украины и деньги в банке Курченко, небудет единственным. По его словам, участие принимали сразу несколько сторон –коллектив журналистов и надзорные органы. Если спецслужбы заинтересовались деятельностью,они не прекратят расследования. "Все это будети далее расследоваться, могут появиться новые материалы", – заявил Портников.Виталий Портников уверен, что новые расследования обнаружатболее серьезный компромат, который снизит рейтинг Зеленского до критическойотметки. Как только это произойдет, госаппарат перестанет работать нараспоряжение власти, так как будет бояться, что после не последует защиты.Журналист считает, что неадекватность поведения ВладимираЗеленского, часто вспоминающего прошлого президента Порошенко, видна даже егоподчиненным. Но они продолжают соглашаться, так как имеют доступ к должностям ивласти. Пока есть возможность, они ей пользуются, так как вскоре все можетизмениться. Он добавил, что Запад начнет двигать медиа в сторону сложившегосяобщественного мнения.Ранее Виталий Портников высказал мнение о том, что Россия иСША согласны по украинскому вопросу в одном – необходимо убрать Зеленского споста президента. По его словам, с приходом к власти нового президента Украина изгосударства превратилась в территорию, захваченную олигархами и начала стремительнодеградировать.