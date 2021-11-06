На реконструкцию сети уличного освещения на улице Ленина в Суздале выделено более 7 миллионов...

На реконструкцию сети уличного освещения на улице Ленина в Суздале выделено более 7 миллионов рублей. Информацию на поставку уличных светодиодных светильников на Госзакупках администрация Суздаля разместила 1 ноября текущего года. Согласно техзаданию, главную улицу древнего города должны осветить 225 светильников.Приём заявок завершится 9 ноября. Поставщика через электронный аукцион определят 12 ноября.