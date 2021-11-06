В День народного единства одной из главных площадок торжеств стал, конечно, древний Суздаль. Город,...

В День народного единства одной из главных площадок торжеств стал, конечно, древний Суздаль. Город, где покоится национальный герой Дмитрий Пожарский. Кстати, вы знаете, что именно Пожарский, по сути, подарил стране еще и литературного гения?В 1613-ом году войска под командованием князя штурмовали крепость Белую на тверской земле. Гарнизон, который состоял преимущественно из шотландских наёмников, капитулировал. Дмитрий Пожарский ходатайствовал перед царём Михаилом Фёдоровичем о помиловании пленных и принятии их на службу. Среди пленников был и Георг (Джордж) Лермонт- представитель шотландского клана. Он перешёл в православие и принял русское имя Юрий Андреевич. 20 лет Лермонт верой и правдой служил России. Самый известный его потомок - великий русский поэт Михаил Лермонтов.И сейчас вместе с Марией Платанюк вспомним другие яркие факты из биографии спасителя Отечества - Дмитрия Пожарского.Спасо-Евфимиев монастырь древнего Суздаля. Знаковое место на карте страны. Здесь за алтарём главного храма обители Спасо-Преображенского собора покоится национальный герой России - князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Один из руководителей Народного Ополчения. Поклониться памяти человека, который вместе с Козьмой Мининым сумел объединить народные силы, изгнать интервентов и положить конец Смуте, приезжают тысячи людей.Надежда Соколова, турист (г. Нижний Новгород): “Нижний Новгород, он неразрывно связан с Владимиро-Суздальским княжеством. И плюс Козьма Минин - он уроженец нашей земли и Дмитрий Пожарский... Всё это переплетено. И очень на самом деле интересно. И мы как раз сюда приехали, чтобы изучить историю и познакомиться поближе с этой землёй волшебной”.Елена Тимофеева, заведующая музейным комплексом Спасо-Евфимиева монастыря подчёркивает: это действительно точка притяжения. Место национальной истории, благодарной памяти и славы.Елена Тимофеева,заведующая музейным комплексом "Спасо-Евфимиев монастырь" : “С каждым годом интерес к персоне Дмитрия Михайловича Пожарского он не просто не уменьшается. Он увеличивается в разы. Уже несколько лет подряд именно на этом месте, у могилы Пожарского, проходят ставшие ныне уже международными Суворовские сборы”.Князья Пожарские - прямые потомки суздальского князя Георгия Всеволодовича. Их владения находились на местных землях. Похоронить себя в фамильном склепе завещал сам Пожарский. Умер Спаситель Отечества в апреле 1642-ого. Погребли князя, как и записано в его духовной грамоте: "У Всемилостивого Спаса в Суздале".Илья Чижиков, экскурсовод Владимиро-Суздальского музея-заповедника: “Этот клан, семья Пожарских, бесконечно любили Суздаль, который называли отчей вотчиной и здесь имели интересы в этом монастыре. Сюда они делали богатейшие вклады, в Спасо-Евфимиев монастырь, за что им была дарована честь иметь здесь, на территории монастыря семейное кладбище. И князь Дмитрий Михайлович Пожарский, похороненный здесь, он похоронен здесь не один. Здесь похоронена его семья, здесь похоронен род Пожарских”.Экспозиция "Пожарский - национальный герой России" хранит надгробные плиты с могил родителей полководца: Михаила Фёдоровича и Ефросинии Фёдоровны. Сына Пожарского- Фёдора Дмитриевича. Артефакты из семейной усыпальницы. Точное расположение гробницы самого Пожарского, уже в 1852-ом, удалось найти графу Алексею Уварову, знаменитому российскому археологу.Илья Чижиков, экскурсовод Владимиро-Суздальского музея-заповедника: “Во время раскопок была обнаружена могила, к сожалению, без надгробной плиты. И именно там он нашёл истлевшие боярские облачения. А из всего рода Пожарских только князь Дмитрий был боярином. И таким образом, он установил, что и место захоронения, и обнаружилась некоторая скромность, что человек достойный гораздо большего, предпочёл быть похоронен в достаточно скромном монастыре”.Каменный крест, плита на месте захоронения, часовня на месте когда-то разрушенной. Таков современный мемориал Дмитрия Пожарского. Воссозданный уже в новом тысячелетии мавзолей из белого мрамора стал главным символом общей памяти. Делом единения. Как и в столетии 19-ом возведен на народные средства. Возрождение Мавзолея национального героя доказало: память о подвиге Пожарского жива.Илья Чижиков, экскурсовод Владимиро-Суздальского музея-заповедника: “Во времена первого ополчения он получает в Подмосковье тяжелейшие травмы. Настолько тяжёлые, что до конца своих дней он на коня сесть самостоятельно не мог. И буквально передвигался с помощью. Однако же, он командовал войсками и вошёл в историю, как Спаситель Отчизны”.Нынешний мавзолей - точная копия проекта архитектора Алексея Горностаева. Строительство часовни из белого карарского мрамора началось после императорского Указа и длилось четверть века. Освятили мавзолей в 1885-ом. А уже в 1933-ем он был разобран. В стенах бывшей обители разместилась тюрьма. Сбор средств уже в веке 21-ом вело "Русское афонское общество".Мария Платанюк, специльный корреспондент: «Торжественное открытие памятника, воссозданного по сохранившимся обмерам, чертежам и фотографиям, состоялось 4 ноября 2009-ого года. Литую дверь в мавзолей, на ней изображены Минин и Пожарский, они держатся за руки, изготовила Российская Академия Художеств. А внутри мавзолея установлена небольшая мозаичная икона Казанской Божьей Матери. Именно с образом Казанской силы Ополчения шли освобождать Москву”."Козьма Минин". Имя сподвижника Пожарского, высеченное в камне, читается и сегодня. Единственная плита с исторического мемориала. Сохранилась чудом. Во время реставрации обители, в 70-е годы двадцатого столетия, плиту, найденную под толщей земли, один из строителей унёс. Чтобы потом вернуть.Елена Тимофеева, заведующая музейным комплексом "Спасо-Евфимиев монастырь": “Нормальные люди понимают значимость того куска, который оказался случайно в доме. Он был подарен фактически той организации, которая руководила возрождением мавзолея и служила образцом для реконструкции”.Жив и образ Спаса Вседержителя - он когда-то украшал фронтон первозданной часовни. Сейчас мозаика хранится в Спасо-Преображенском соборе. Уникальный экспонат. Мавзолей возрожденный долгое время украшала репродукция. Но теперь благодаря вкладу студентов и преподавателей Московского художественного института имени Сурикова лик Спаса Вседержителя- собранный из десятков тысяч фрагментов разноцветной смальты засиял вновь. Работы по созданию копии мозаики завершили в преддверии государственного праздника- Дня Народного Единства.Юлия Смирнова, доцент кафедры живописи и композиции Московского государственного института имени Сурикова, член- корреспондент Российской Академии художеств: “Ребята это сделали, это останется это такое место, знаковое для каждого русского человека. Всё получилось. Материалы сейчас другие, смальта другая. Но она похожа, по крайней мере, она узнаётся”.Уникальные свидетельства времени испытаний и подвига, вклады, которые делал лично Дмитрий Пожарский, как, к примеру, эти царские врата, подаренные им Покровскому монастырю, или плакаты времён Великой Отечественной войны. Где имя Дмитрия Михайловича- в одном ряду с великим князем владимирским Александром Невским, чьё восьмисотлетие страна страна отметила в том году. Слова Пожарского "Наша правда, бейтесь до смерти" вдохновляли советских бойцов. В этих экспонатах - отражение нашей общей памяти. История великой страны.Мария Платанюк, специальный корреспондент: “В 1612-ом году, после окончательного освобождения от интервентов, страна, по сути, открыла новую страницу своей истории, заложив фундамент будущей, независимой, многонациональной и многоконфессиональной России”.Мария Платанюк. Александр Чунаев. Вести- Владимир.