Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции подросток 2008 г.р., управлявший электросамокатом в момент инцидента...

5 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на Манежной площади неизвестный, управляя электрическим самокатом, совершил наезд на женщину 1944 г.р., после чего с места происшествия скрылся. Пострадавшая была госпитализирована в медучреждение.Сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции подросток 2008 г.р., управлявший электросамокатом в момент инцидента. В настоящее время сотрудниками полиции проводится опрос несовершеннолетнего и его родителей.Решатся вопрос об их привлечении к административной ответственности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве