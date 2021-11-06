6 ноября православные отмечают День иконы Скорбящей Божией Матери. Люди просят исцелить их от болезней и избавить от скорби.
6 ноября православные отмечают День иконы Скорбящей Божией Матери. Люди просят исцелить их от болезней и избавить от скорби.
История
Чтобы понять, какой сегодня праздник отмечается, следует обратиться к
истории. Так, 6 ноября 2021 года верующие празднуют День чудотворной иконы
Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость".
Церковный праздник уходит корнями в далекие времена. Впервые икона
прославилась как чудотворная в 1688 году, когда была в Преображенской церкви Москвы.
Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха
Московского Иова – Евфимии. После молебна над иконой она выздоровела.
Что нельзя делать 6
ноября
Наши предки верили, что в этот православный праздник нельзя
проявлять гордыню, злость, высокомерие и брезгливость. Кроме того, в День
чудотворной иконы Божией Матери не нужно идти на необоснованные опасности.
Приметы и традиции
В этот церковный праздник на Руси начинались зимние девичьи посиделки. 6
ноября девушки рукодельничали, общались и пели. Делали все это они при свете
лучины. В этот православный праздник также было принято молиться иконе
Скорбящей Божией Матери.
Случайно разбить зеркало 6 ноября – к несчастью.
6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают
двойной силой.
Треска трещит – до мороза.
Треска метает искры и не загорается – до оттепели.