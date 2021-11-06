6 ноября православные отмечают День иконы Скорбящей Божией Матери. Люди просят исцелить их от болезней и избавить от скорби.

6 ноября православные отмечают День иконы Скорбящей Божией Матери. Люди просят исцелить их от болезней и избавить от скорби.ИсторияЧтобы понять, какой сегодня праздник отмечается, следует обратиться кистории. Так, 6 ноября 2021 года верующие празднуют День чудотворной иконыБожией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость".Церковный праздник уходит корнями в далекие времена. Впервые иконапрославилась как чудотворная в 1688 году, когда была в Преображенской церкви Москвы.Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры ПатриархаМосковского Иова – Евфимии. После молебна над иконой она выздоровела.Что нельзя делать 6ноябряНаши предки верили, что в этот православный праздник нельзяпроявлять гордыню, злость, высокомерие и брезгливость. Кроме того, в Деньчудотворной иконы Божией Матери не нужно идти на необоснованные опасности.Приметы и традицииВ этот церковный праздник на Руси начинались зимние девичьи посиделки. 6ноября девушки рукодельничали, общались и пели. Делали все это они при светелучины. В этот православный праздник также было принято молиться иконеСкорбящей Божией Матери.Случайно разбить зеркало 6 ноября – к несчастью.6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладаютдвойной силой.Треска трещит – до мороза.Треска метает искры и не загорается – до оттепели.