Региональная прокуратура проверит информацию, которую уже растиражировали крупные владимирские...

Региональная прокуратура проверит информацию, которую уже растиражировали крупные владимирские паблики в соцсетях. Речь идёт о 19-летней девушке, которая 29 октября родила сына. После родов у девушки начались осложнения, и виной тому, как говорится в публикациях, халатность врачей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры,ведомством организованы проверочные мероприятия, выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются медицинский персонал, сама роженица, исследуются необходимые медицинские документы. Будет дана оценка соблюдению законодательства об основах охраны здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.ФОТО: Подслушано Владимир