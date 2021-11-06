На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
75 - в городе Владимире;
35 - в Гусь-Хрустальном районе;
31 - в Ковровском и Муромском районах;
15 - в Суздальском, Юрьево-Польском и в Гороховецком районах;
14 - в Вязниковском;
13 - в Собинском, Киржачском и в Александровском районах;
12 - в Кольчугинском и в Петушинском районах;
6 - в Меленковском;
5 - в Камешковском, Судогодском и Селивановском районах, а также в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 64 744 случая заболевания.