С января по август 2021 года промышленное производство в Москве выросло на 25%, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Развитая и эффективная промышленность – реальность современной Москвы, подчеркнул градоначальник.

С января по август 2021 года промышленное производство в Москве выросло на 25%, написал в своем мэр столицы Сергей Собянин. Развитая и эффективная промышленность – реальность современной Москвы, подчеркнул градоначальник.Собянин отметил, что индустриализация – одно из наиболее заметных явлений последних лет. Промышленность становится чистой, инновационной и компактной и возвращается в города Европы и США, написал мэр."Новые заводы не требуют огромных территорий. Гораздо чаще производство занимает пару этажей в технопарке", – рассказал градоначальник.Новая индустриализация пришла и в Москву. В столице в 2017-2020 годах объемы производства в обрабатывающих отраслях выросли на треть, а за январь-август 2021 года – еще на 25%, уточнил Собянин."В целях стимулирования новой индустриализации правительство Москвы сформировало полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона Технополис "Москва", – рассказал Собянин.Столичная ОЭЗ создана в 208 года, но серьезно особая зона начала развиваться после 2016 года, когда управление проектом перешло к московскому правительству, отметил мэр.Градоначальник напомнил, что резиденты ОЗЭ освобождены от уплаты таможенных пошлин, имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Действуют льготы по аренде земли, а после завершения строительства объекта есть возможность выкупить арендованную землю за 1% от ее кадастровой стоимости.Собянин назвал ОЭЗ флагманом новой московской промышленности. Сегодня в ее состав входят пять производственных площадок: одна в Печатниках на юго-востоке столицы и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". Заполняемость в зеленоградских парках стопроцентная. На этих площадках работают 88 компаний, там создано более восьми тысяч рабочих мест. Бизнес сам решает, какие заводы строить в ОЭЗ."По факту в тройке лидеров – предприятия микроэлектроники, информационных технологий, фармацевтики и медицинской промышленности", – уточнил Собянин.В первом полугодии резиденты особой зоны произвели продукцию на 10,2 миллиарда рублей, в городской бюджет поступило 1,6 миллиарда рублей налогов. "Если учесть, что объем налоговых льгот составил примерно 280 миллионов, то каждый рубль льготы привлек 40 рублей инвестиций", – написал Собянин.В московской ОЭЗ работают производители лекарств, медицинского оборудования, оптических измерительных трансформаторов, композитных материалов и другой высокотехнологичной продукции.Власти Москвы намерены и дальше развивать ОЭЗ. В 2022 году технополис получит производственную площадку "Руднево" у метро "Лухмановская". До конца 2026 года в Алабушево завершится строительство нового технопарка площадью до 150 тысяч квадратных метров."Развитая и эффективная промышленность – это не мечты и планы. Это – реальность современной Москвы. И произошло это не само по себе, а в результате многолетней совместной работы бизнеса и городских властей", – заключил Собянин.