После расторжения договора аренды с квартиросъемщицей собственница приехала для приемки квартиры и обнаружила отсутствие личного имущества...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Аэропорт задержана подозреваемая в краже имущества из квартиры пенсионерки.Предварительно установлено, что 70-летняя женщина сдавала квартиру в аренду в столичном районе Аэропорт. После расторжения договора аренды с квартиросъемщицей собственница приехала для приемки квартиры и обнаружила отсутствие личного имущества. Из помещения были вывезены холодильник, стиральная машина, телевизоры и другая бытовая техника. Самой квартиросъемщицы на месте не оказалось, на связь она также не выходила.Сотрудники полиции задержали подозреваемую в одном из аэропортов при попытке вылететь из столицы. Ею оказалась 43-летняя приезжая из региона, которая снимала у пенсионерки жилплощадь. Похищенное изъято и возвращено владелице.Следствием ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29