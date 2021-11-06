В результате осмотра в сумке, находящейся на заднем сиденье, обнаружено и изъято 39 свертков с веществом неизвестного происхождения, массой около 100 граммов...

В результате осмотра транспортного средства, находящегося в пользовании у 34-летнего жителя столицы, полицейскими обнаружено и изъято наркотическое средство – героин.Сотрудниками экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на 26 км МКАД для проверки был остановлен автомобиль одной из каршеринговых компаний. За рулем находился 34-летний житель столицы, который при виде полицейских стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр гражданина и осмотр транспортного средства. В результате в сумке, находящейся на заднем сиденье, обнаружено и изъято 39 свертков с веществом неизвестного происхождения, массой около 100 граммов.Согласно результатам исследования часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой более 7 граммов. Остальное изъятое направлено на экспертизу.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22