Новая страница и в истории Александровского театра драмы. Очередная премьера и в этот раз по сказу...

Новая страница и в истории Александровского театра драмы. Очередная премьера и в этот раз по сказу Петра Ершова "Конек-горбунок". В конце октября сказочной поэме исполнилось уже 187 лет. Александр Сыпченко расскажет о новой авторской постановке.Эй, честные господа,К нам пожалуйте сюда!Как у нас ли тары-бары,Всяки разные товары!Эти строки из сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" многие помнят наизусть с детства. Одноименный мюзикл в Александровском театре драмы представил режиссер Ленкома Алексей Жеребцов. В спектакле много музыки, песен и ярких танцевальных номеров, это настоящая сказочная феерия для всей семьи.Как здорово что все мы здесь сегодня собрались.По словам режиссера, поставить сказку он решился только заручившись поддержкой всей труппы.Алексей Жеребцов, режиссер московского театра "Ленком им. Марка Захарова" : “Мы вместе придумывали, репетировали, хореограф Виталий Боровик, Маша Чернышова, художник, тоже проделала большую работ”.В спектакле задействовано рекордное количество реквизита. "Конька-горбунка" александровские зрители и критики встретили очень тепло. Эта история не раз вдохновляла актеров, сценаристов и композиторов на создание новых художественных произведений и театральных постановок, и интерес к классике до сих пор не охладел, уверен главный режиссёр Александровского театра драмы Алексей Чернобай.Алексей Чернобай, главный режиссёр Александровского театра драмы:“На протяжении всех лет мы стараемся чтобы в театре было бы понимание, что это авторский театр, когда приходят режиссеры из мастерской Фоменко, из театра Ленком из театра сатиры это наши гости, но они все равно исповедают тоже самое начало, которое было положено основателем театра”.Секрет успеха столичного спектакля прост. Он дарит зрителям уверенность и надежду, что все будет хорошо и все мы будем жить дружно и счастливо. Как в старой сказке. Александр Сыпченко, Вести-Владимир