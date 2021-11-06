Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о...

Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.На дороге межмуниципального значения «Глебово-Крестниково-Сарыево-Волга», проходящей по территории с.Осипово и с.Достижение Ковровского района, а также за его пределами, отсутствует стационарное электрическое освещение.На участке «Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-Волга», проходящей по территории с.Клязьминский городок, отсутствуют тротуары.Эти нарушения увеличивают риски дорожно-транспортных происшествий, а также угрожают жизни и здоровью участников дорожного движения. К департаменту транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, а также учреждению «Владупрадор» суд вынес решение об удовлетворении требований прокуратуры по организации стационарного электрического освещения и строительстве тротуаров в пределах населенных пунктов.ФОТО: https://www.pexels.com