Сотрудники Муромского инспекторского отделения № 1 Центра Государственной инспекции по маломерным...

Сотрудники Муромского инспекторского отделения № 1 Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Владимирской области провели профилактически рейд на реке Оке в пределах Меленковского района.В ходе рейда сотрудники МЧС России напомнили отдыхающим на маломерных судах основные правила безопасного поведения на водоёмах в осенний период. Кроме того, во время патрулирования проверялось соблюдение законодательства владельцами маломерных судов. В отношении 4 нарушителей пришлось применить штрафные санкции: у двоих отсутствовали спасательные жилеты, у одного не оказалось документов, а также были нарушены правила маневрирования на техническом средстве.