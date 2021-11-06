Грузовик вспыхнул на трассе у села Федоровское Юрьев-Польского района. ЧП произошло около полудня 6 ноября. На место выезжали 6 огнеборцев и 2 спецмашины. Пожарные быстро потушили машину, но

Грузовик вспыхнул на трассе у села Федоровское Юрьев-Польского района. ЧП произошло около полудня 6 ноября. На место выезжали 6 огнеборцев и 2 спецмашины. Пожарные быстро потушили машину, но спасти грузовик не удалось. В тревожном ведомстве говорят, что сообщение о пожаре было поздним – к приезду спасателей авто горело по всей площади. Сгоревший грузовик перевозил молоко.