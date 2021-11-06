Результаты проверки находятся на контроле прокурора региона.

Прокуратура Владимирской области инициировала проверку случая с ненадлежащим оказанием медицинской помощи 19-летней роженице. По информации из соцсетей, в утробе девушки врачи забыли иголку.В конце октября девушка, планово родила ребёнка. Спустя несколько часов после родов у неё начались проблемы со здоровьем.По предварительным данным, ей должны были делать кесарево. После эпидуральной анестезии медики оставили будущую маму 40 минут. Спустя время показалась головка младенца. Врачам пришлось сделать надрез. Жительница Владимира благополучно родила, но через некоторое время пациентка почувствовала себя плохо. Выяснилось, что у неё появилось воспаление, которое перешло в матку. Во время повторного хирургического вмешательства в ране нашли иголку. Сейчас здоровью жительницы Владимира и её малышу ничего не угрожает.«По фактам, изложенным в СМИ, организованы проверочные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются медицинский персонал, роженица, исследуются документы. Будет дана оценка действиям врачей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - пояснили в пресс-службе ведомства.Результаты проверки находятся на контроле прокурора региона.